Chapecoense bate Botafogo-SP, chega a sete jogos sem derrota e se consolida no G-4 da Série B

A Chapecoense alcançou a marca de sete jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo-SP, por 1 a 0, na tarde desta terça-feira, na Arena Condá, em Chapecó, pela 14.ª rodada. Bruno Silva fez o gol do triunfo no primeiro confronto da história entre a equipe catarinense e a paulista.

O resultado positivo fez a Chapecoense chegar aos 25 pontos em 12 jogos, se consolidando no G4. O Botafogo, que vinha de dois triunfos seguidos, segue ameaçado pelo rebaixamento, com 14 pontos.

No primeiro jogo da história, os dois times demoraram a atacar. A Chapecoense criou a primeira chance aos 26 minutos. Paulinho Mocellin finalizou firme, mas Darley espalmou. No rebote, Anselmo Ramon mandou para fora. O Botafogo respondeu aos 29. Wellington Tanque, da marca do pênalti, bateu e a bola saiu à esquerda. A Chapecoense assustou em pancada de Aylon aos 37 minutos e quase fez com Anderson Leite, que bateu de dentro da área, mas Darley evitou o gol catarinense.

No segundo tempo, a Chapecoense voltou mais ofensiva. Logo aos 3 minutos, Darley espalmou chutes de Bruno Silva de fora da área e de Aylon. Dois minutos depois, porém, a Chapecoense conseguiu abrir o marcador. Darley até espalmou a finalização de Anselmo Ramon, mas Bruno Silva pegou de primeira e chutou no alto, abrindo o marcador para os catarinenses.

O Botafogo apareceu aos 27 minutos. Rafinha bateu bem a falta, mas João Ricardo fez boa defesa. Aos 33 minutos, Edson Júnior bateu firme, mas o goleiro voltou a trabalhar bem e garantiu a vitória catarinense.

Na 15.ª rodada, a Chapecoense visitará o Figueirense, na sexta-feira, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Botafogo, por sua vez, estará em São Luís para encarar o Sampaio Corrêa no domingo, às 18 horas, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 0 BOTAFOGO-SP

CHAPECOENSE - João Ricardo; Ronei (Hiago), Joílson, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Willian Oliveira, Anderson Leite e Denner (Bruno Silva) (Lucas Tocantins); Aylon (Foguinho), Anselmo Ramon e Paulinho Moccelin (Felipe Garcia). Técnico: Umberto Louzer.

BOTAFOGO-SP - Darley; Edson Júnior (Elicarlos), Robson, Jordan e Gilson; Naldo (Ferreira), Victor Bolt e Matheus Anjos (Bady); Ronald (Luketa), Wellington Tanque (Judivan) e Rafinha. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Bruno Silva, aos 5 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Rodrigo Rocha (TO).

CARTÕES AMARELOS - Denner, Anderson Leite, Aylon (CHAPECOENSE); Rafinha, Robson (BOTAFOGO-SP).

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).