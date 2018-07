Chapecoense bate o Joinville e conquista 1º título em campo após tragédia aérea

A Chapecoense ergueu neste sábado o primeiro troféu em campo após o trágico acidente aéreo de 29 de novembro do ano passado. Campeão da Copa Sul-Americana sem precisar atuar na final, o time catarinense teve pouco mais de quatro meses para se reestruturar e mostrar resultado.

Diante de seus torcedores na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense derrotou o Joinville por 2 a 0 e conquistou o título da Taça Sandro Pallaoro, o segundo turno do Campeonato Catarinense. A segunda parte da competição presta uma homenagem ao ex-presidente da equipe que morreu no acidente em Medellín, na Colômbia.

A Chapecoense abriu o marcador neste sábado com Reinaldo, aos 33 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta. O segundo saiu aos 38 da etapa final. O centroavante Túlio de Melo tabelou com Girotto e tocou na saída do goleiro Matheus.

Foi a sétima vitória consecutiva na competição da Chapecoense, que chegou aos 22 pontos e garantiu o título do segundo turno com uma rodada de antecedência. Agora, o time comandado pelo técnico Vágner Mancini cumpre tabela no próximo domingo contra o Criciúma, fora de casa.

Na sequência, começará a preparação para a decisão do Estadual contra o Avaí, que faturou o primeiro turno. Por ter feito melhor campanha, a Chapecoense jogará por dois resultados iguais. Antes dos duelos pelo Campeonato Catarinense, a equipe de Chapecó receberá o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira, às 21h45, pela terceira rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores.