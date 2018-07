Chapecoense coloca importante partida contra o Grêmio 'nas mãos dos jogadores'

Está nas mãos dos jogadores. Essas foram as palavras do técnico interino Emerson Cris sobre a partida da Chapecoense neste domingo, às 16 horas, contra o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria ainda não encontrou um novo técnico, colecionando negativas de Jorginho, Eduardo Baptista, Enderson Moreira, Roger Machado e Argel Fucks.

Mas, apesar do momento ruim, o time catarinense vem de um empate importante por 0 a 0 com o Flamengo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira, em Chapecó (SC). Isso deu um pouco de ânimo na briga contra a zona de rebaixamento - a equipe soma 25 pontos e está apenas em 18.º.

Depois da saída de Vinícius Eutrópio, os jogadores demonstraram total confiança no auxiliar técnico do clube, que tem a difícil missão de vencer o Grêmio fora de casa. E a equipe não deve ter grandes mudanças do time que empatou com o Flamengo.

Alan Ruschel estreou no time titular e será mantido. Apesar de ser lateral-esquerdo, ele deve ser escalado no trio de ataque ao lado de Wellington Paulista e Túlio de Melo. Reinaldo, voltando de suspensão, será o titular na lateral. Já o meia venezuelano Seijas e o lateral-direito Roberto estão vetados, ainda se recuperando de lesão, e o atacante Arthur passou a semana com um inchaço e também é baixa.