Chapecoense confirma duelo amistoso com Barcelona e participação na Copa Suruga

A Chapecoense confirmou nesta quarta-feira que vai disputar o Troféu Joan Gamper, com o Barcelona, e participar da Copa Suruga, no Japão. O clube já havia anunciado que jogaria estas competições, mas se via ameaçado a desistir delas por conta da falta de datas em meio ao atribulado calendário da CBF e da Conmebol no segundo semestre.

"O amistoso contra a equipe do Barcelona - agendado, a princípio, para o dia 7 de agosto - e a participação da Chapecoense na Copa Suruga - que será realizada no dia 15 de agosto, no Japão - foram confirmados pela diretoria alviverde", anunciou o clube em nota nesta manhã.

Até como forma de ajudar na reestruturação do clube depois da tragédia aérea de Medellín, no ano passado, o Barcelona convidou a Chapecoense para ser seu rival no Troféu Joan Gamper, tradicional torneio amistoso que abre a temporada do time catalão a cada ano, dia 7 de agosto. Prontamente, o convite foi aceito pelos catarinenses.

Apenas uma semana depois, no entanto, a Chapecoense tinha em sua agenda a Copa Suruga, disputada também anualmente entre os campeões da Copa Sul-Americana e da Copa da Liga Japonesa. Como representante continental, o time catarinense tinha vaga também garantida no torneio, diante do Urawa Red Diamonds, em Saitama.

Só que a Chapecoense está em meio às disputas do Brasileirão e da Sul-Americana. Em 6 de agosto, um dia antes de encarar o Barcelona, tem duelo marcado com o Coritiba. Dia 13, encara o Corinthians. A tendência, agora, é que a CBF reagende estas partidas. A entidade, no entanto, barrou a participação do time catarinense na Copa Eusébio, contra o Benfica, justamente por entender que não haveriam datas suficientes.

Agora, porém, a Chapecoense pode até estender sua viagem pelo exterior. Sem dar maiores detalhes e nem revelar a data, o clube anunciou que também deverá realizar um amistoso com a Roma antes do início da temporada europeia.

"Nas próximas 48h, as tramitações envolvendo documentações e demais burocracias que autorizam a equipe a jogar o amistoso e disputar a competição internacional estarão concluídas. Na mesma linha, o amistoso contra a equipe do Roma também está bem encaminhado, restando apenas tratativas contratuais para confirmar o acontecimento da partida", informou.