Chapecoense contrata goleiro João Ricardo e o zagueiro Joílson

O técnico Claudinei Oliveira ganhou mais dois reforços nesta quarta-feira, quando a diretoria da Chapecoense acertou as contratações do goleiro João Ricardo e do zagueiro Joílson. Antes dele, o clube só havia fechado com o meia Renato, ex-Avaí, para a temporada 2019.

João Ricardo, de 30 anos, chega para a vaga deixada por Jandrei, que se transferiu para o futebol italiano. O goleiro estava no América-MG desde 2014 e assinou por duas temporadas. A diretoria da Chapecoense estava entre ele e Wilson, ídolo do Coritiba, para reforçar a sua meta.

Titular absoluto no Oeste durante a última Série B e com dois gols marcados em 36 partidas, o zagueiro Joílson tem 27 anos e já desembarcou em Chapecó. Ele foi revelado na base do Criciúma e passou ainda por CRAC-GO, Cuiabá e Penapolense.

A diretoria da Chapecoense trabalha em busca de mais reforços. Após deixar o Fluminense, o zagueiro Gum revelou ter recebido proposta do time catarinense e também do CSA.