Chapecoense contrata Jorginho para evitar rebaixamento na elite

Sem um treinador há quatro meses, a Chapecoense anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Jorginho, que recentemente deixou o comando do Vitória. O ex-jogador assume o comando do time catarinense com a dura missão de evitar o rebaixamento na primeira temporada da equipe de Chapecó na primeira divisão do Brasileiro.

Comandante do acesso, Gilmar Dal Pozzo foi demitido em maio, após um começo ruim no Brasileirão. Enquanto não contratava um substituto, a diretoria foi deixando o interino Celso Rodrigues, que vinha agradando. A situação mudou depois de uma sequências de três derrotas e um empate em quatro partidas.

Jorginho, que chega acompanhado do ex-lateral Anderson Luis, que será seu auxiliar, desembarca em Chapecó nesta sexta-feira. O treinador vai receber a equipe na 16.ª colocação, com 20 pontos em 20 jogos, somente um à frente da zona de rebaixamento.

Depois de bom trabalho na Portuguesa em 2011, Jorginho não convenceu mais. Viu o time lusitano cair para a segunda divisão estadual em 2012 e passou sem sucesso por Atlético-PR, Bahia e Náutico. No Vitória, já nesta edição do Brasileiro, treinou o time em sete jogos, perdendo seis vezes.