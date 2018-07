Chapecoense derrota o Internacional em casa e se garante na Série A

A Chapecoense derrotou o Internacional por 1 a 0, nesta quinta-feira, e eliminou de vez a chance de rebaixamento na 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota dos gaúchos, sofrida na Arena Condá, em Chapecó (SC), atrapalhou a chance do time de chegar ao G4, permanecendo em sexto na tabela de classificação com 53 pontos. Os catarinenses foram para 13.º, com 46.

O início de jogo na Arena Condá foi atrasado em 50 minutos por conta de uma queda de energia na cidade catarinense. Com a bola rolando, as duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, buscaram o gol, mas sofreram do mesmo mal: a forte marcação adversária. A melhor chance foi do Internacional, aos 24 minutos. Anderson encontrou Vitinho, que de frente para o gol chutou para fora.

Dispostos a apagar o vexame do ano passado, quando foi goleado pela Chapecoense por 5 a 0 em Chapecó, o Internacional foi pra cima logo no início do segundo tempo. Aos 4 minutos, Rodrigo Dourado subiu de cabeça e Nivaldo fez ótima defesa.

A resposta veio um minuto depois com Maranhão, que chutou muito perto do gol gaúcho. A Chapecoense balançaria as redes aos 8 com Túlio de Melo, mas o assistente assinalou o impedimento na jogada.

A equipe visitante ficou com um jogador a menos aos 17 minutos, quando o zagueiro Juan, que estava amarelado, fez falta dura em Túlio de Melo. Na cobrança da falta, Dener Assunção cruzou na área e Ananias cabeceou para o fundo das redes. O Internacional tentaria chegar ao gol pelo menos três vezes com D''Alessandro e Anderson, mas não obteve sucesso.

As duas equipes têm duelos estaduais na próxima rodada - ambos jogam no domingo, às 17 horas. A Chapecoense viaja até Florianópolis para enfrentar o Figueirense. E o Internacional faz o clássico contra o Grêmio, no estádio beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE - Nivaldo; Apodi, Vilson, Thiego e Dener Assunção; Bruno Silva, Cleber Santana e Camilo (Wiliam Barbio); Maranhão, Túlio de Melo e Ananias (Nenén). Técnico: Guto Ferreira.

INTERNACIONAL - Alisson; William, Paulão, Juan e Ernando (Artur); Nicolás Freitas, Rodrigo Dourado (Alisson Farias), Anderson e D''Alessandro; Vitinho e Lisandro López. Técnico: Argel Fucks.

GOL - Ananias, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Túlio de Melo, Vilson, Maranhão e Nenén (Chapecoense); D''Alessandro e William (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Juan (Internacional).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (PE).

RENDA - R$ 446.280,00.

PÚBLICO - 12.693 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).