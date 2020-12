Chapecoense derrota Paraná e reassume a liderança da Série B

A Chapecoense reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Paraná por 2 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Condá, pela 31.ª rodada. Além disso, deixou seu adversário na zona de rebaixamento.

A equipe ultrapassou o América-MG e retomou a primeira posição, com 62 pontos, dois a mais do que o clube mineiro. O Paraná, por outro lado, caiu para o 18.º lugar, com 32, a três do Figueirense, 16.º e primeiro time fora da degola.

A etapa inicial foi de um time só. A Chapecoense amassou o Paraná e poderia ter ido para o intervalo com uma goleada. Logo de cara, o time catarinense teve um gol anulado, de Paulinho Moccelin, após o árbitro assinalar falta de Anderson Leite em Philipe Maia. Mas não demorou para novamente colocar a bola no fundo das redes. Busanello impediu que a bola saísse e cruzou. Anselmo Ramon errou o chute, porém, Anderson Leite não perdoou: 1 a 0, aos 14 minutos.

A pressão continuou. Com a posse de bola, a Chapecoense continuou dominando e ampliou aos 37. Matheus Ribeiro chutou cruzado, Alisson espalmou nos pés de Mike, que fez o segundo na Arena Condá. Sem espaço, o Paraná pouco fez para evitar a derrota, exceção pela falta cobrada por Jean Victor, que foi para fora.

No segundo tempo, o Paraná voltou mais ligado e esboçou uma reação. Mas a falta de criatividade jogou contra o clube tricolor. Andrey recebeu de Bruno Gomes e jogou para fora. Rafael Lima também teve uma oportunidade, mas, de cabeça, mandou por cima do travessão.

Enquanto o Paraná se atirou ao ataque, a Chapecoense foi administrando o resultado e se poupando para os próximos compromissos. E o time tricolor viu a situação piorar ainda mais quando Kaio deixou o braço em Willian Oliveira e acabou expulso. Com dez, a equipe visitante acabou sendo presa fácil para o líder da Série B, que não teve muito trabalho para confirmar os três pontos.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Brasil-RS no domingo, às 16h, na Arena Condá. Na segunda-feira, às 17h, o Paraná recebe o Botafogo-SP, no Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 0 PARANÁ

CHAPECOENSE - João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Derlan e Busanello (Roberto); Willian Oliveira, Anderson Leite (Vini Locatelli) e Aylon (Denner); Mike (Bruno Silva), Anselmo Ramon e Paulinho Moccelin (Felipe Garcia). Técnico: Umberto Louzer.

PARANÁ - Alisson; Paulo Henrique, Rafael Lima, Fabrício e Jean; Philipe Maia (Gabriel Pires), Karl, Higor Meritão (Kaio) e Renan Bressan (Guilherme Biteco); Andrey (Thiago Alves) e Wandson (Bruno Gomes). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Anderson Leite, aos 14, e Mike, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Grazziani Maciel Rocha (RJ).

CARTÃO AMARELO - Fabrício (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Kaio (Paraná).

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).