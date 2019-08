Chapecoense e Avaí se enfrentam na luta contra rebaixamento do Brasileirão

Vivendo longo jejum no Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Avaí se encontram neste domingo, às 19h, na Arena Condá, pela 15ª rodada, em momentos semelhantes. Ambas as equipes estão há um bom tempo sem vencer no torneio e lutam contra o rebaixamento. O time da capital catarinense vive um crise ainda maior, já que é a única agremiação que ainda não venceu.

A Chapecoense não vence há oito rodadas. O último triunfo aconteceu no dia 26 de maio, diante do Cruzeiro, por 2 a 1, no Independência, em Belo Horizonte. Desde então, foram cinco derrotas e três empates. Atualmente o time ocupa a 18ª colocação, com dez pontos, a dois do Fluminense, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Avaí, por outro lado, ainda não venceu no torneio. Foram: seis empates e oito derrotas. Situação que deixou o time na lanterna, com meros seis pontos. Curiosamente a última vitória do clube foi diante da Chapecoense, no dia 7 de abril, ainda pelo estadual, por 2 a 1.

O técnico Emerson Cris deixou no ar uma dúvida na escalação do time titular da Chapecoense. O treinador tentou Henrique Almeida em várias oportunidades ao longo da semana na vaga do meia Augusto, que vinha atuando pelos lados de campo. No entanto, optou por não confirmar a alteração. Quem levar a melhor, formará o trio ofensivo com Arthur Gomes e Everaldo.

"Temos que saber administrar muito bem a situação, que é muito difícil de ambos os lados. Pés no chão. Saber da importância do jogo e daquilo que temos que fazer. Não podemos ficar tensos e deixar levar pela pressão desnecessária. Tem que ter cabeça no lugar para trabalhar todas as probabilidades que o jogo oferece", projeta o técnico interino Emerson Cris.

Por conta de problemas musculares, Alberto Valentim levou a decisão em relação a montagem da equipe para o confronto diante da Chapecoense para minutos antes do duelo. O zagueiro Betão e os atacantes Lourenço e Bruno Sávio viajaram com a delegação, mas ainda farão um último teste, no vestiário, para saber as reais condições de jogo.

No entanto, a expectativa é que eles sejam preservados. Caso isso aconteça, a defesa será formada por Kunde e Marquinhos Silva, enquanto o setor ofensivo terá Caio Paulista, João Paulo e Brenner.

"Não vou correr o risco de perder esses jogadores para todo o campeonato. A liberação vai depender do Departamento Médico. Mas tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Temos um jogo importante pela frente e vamos buscar o resultado positivo", comenta Alberto Valentim.