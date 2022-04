Chapecoense e Sport iniciam luta pelo acesso na Série B do Brasileiro

Dois times que caíram ano passado e sonham com a volta à elite vão estrear na Série B do Brasileiro neste sábado. Chapecoense e Sport recebem Ituano e Sampaio Corrêa, respectivamente. O dia ainda tem Ponte Preta x Grêmio e Tombense x Operário.

Passando por um momento financeiro bastante delicado, a Chapecoense aposta na estreia do técnico Gilson Kleina, ex-Ponte Preta, para começar com o pé direito diante do seu torcedor na Arena Condá. O adversário não será fácil. Vindo da Série C como campeão, o Ituano foi eliminado nas quartas de final do Paulistão e se sagrou campeão do Troféu do Interior. É um time bem montado pelo técnico Mazola Júnior.

Ainda buscando reforços para encorpar o elenco que foi vice-campeão da Copa do Nordeste, o Sport faz a sua estreia contra o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro. O curioso é que os dois times vêm de eliminações em seus estaduais no meio de semana.

Disputando pela primeira vez em sua história a Série B, o Tombense vice-campeão da Série C em 2021 - recebe o Operário, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. A partida não será no Almeidão, em Tombos (MG), porque o estádio não atende as exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber jogos da divisão.

No domingo, o Londrina recebe o Náutico, no Estádio do Café. Já as partidas entre Novorizontino x CRB e CSA x Criciúma foram adiadas para o dia 4 de maio porque os times alagoanos estavam disputando as fases finais do estadual.

A forma de disputa foi mantida. Os 20 participantes se enfrentam em dois turnos, num total de 38 jogos. Os quatro melhores garantem o acesso à Série A em 2023, enquanto os quatro piores vão ser rebaixados para a Série C.

Confira os jogos da 1ª rodada:

SÁBADO

16 horas

Chapecoense x Ituano

16h30

Ponte Preta x Grêmio

18h30

Sport x Sampaio Corrêa

21h

Tombense x Operário

DOMINGO

11h

Londrina x Náutico

QUARTA-FEIRA (04/05)

19h

Novorizontino x CRB

21h

CSA x Criciúma