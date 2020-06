Chapecoense encaminha empréstimo do lateral Rafael Santos junto ao Cruzeiro

A Chapecoense encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Santos junto ao Cruzeiro. A equipe mineira já dá a transferência como certa e liberou o atleta para viajar a Chapecó (SC) para realizar os exames médicos e assinar com a equipe catarinense até o final desta temporada.

A ideia da Chapecoense era fazer com que o Cruzeiro vendesse João Lucas. Como o também lateral-esquerdo é cotado em outros clubes, a equipe resolveu sondar Rafael Santos, que viu com bons olhos a ideia de defender a equipe de Santa Catarina e acabou sendo liberado.

Rafael Santos, de 22 anos, começou a carreira no Mirassol, no interior de São Paulo, e foi contratado para reforçar as categorias de base do Cruzeiro. No time principal, atuou em sete oportunidades.

A Chapecoense está passando por uma reformulação. Na última segunda-feira, o clube anunciou as dispensas dos atacantes Ari Moura e Silvano. A equipe revelou também que negocia a renovação com Paulinho Moccellin, do Londrina.

ESTADUAL

O Campeonato Catarinense recomeçará no próximo dia 8 de julho. A Chapecoense enfrentará o Avaí pelas quartas de final do torneio. O primeiro duelo acontecerá na Arena Condá, em Chapecó. "Dia do dia 8 está marcado. Vamos seguir recomendações do Governo e da CBF para evitar qualquer tipo de risco a nossa saúde", afirmou o atacante Régis.