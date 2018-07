Chapecoense encara Atlético-MG para tentar encaminhar vaga na Copa Sul-Americana

O time catarinense ocupa a 14.ª colocação com 47 pontos. Os critérios para participar da competição continental são um pouco confusos. Garantem vaga na Sul-Americana de 2016 as seis melhores equipes do Brasileirão que não estão na Copa Libertadores. Ainda, os participantes não podem avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso existem variáveis para a Chapecoense estar ou não no torneio continental.

Em campo, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com cinco jogadores: lateral-esquerdo Dener e o lateral-direito Apodi, além do zagueiro Vilson, do volante Cleber Santana e do atacante Maranhão. Nas laterais, entram, respectivamente, Tiago Costa e Mateus Caramelo.

No sistema defensivo, o zagueiro Rafael Lima fará companhia a Willian Thiego, que chegou a ser dúvida durante a semana por conta de dores musculares. No meio de campo, Elicarlos aparece na vaga de Cleber Santana. E o atacante Wiliam Barbio substituirá Maranhão.