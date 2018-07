Chapecoense encara Inter animada após primeira vitória

FLORIANÓPOLIS - O clima foi de alívio na reapresentação da Chapecoense na última segunda-feira, após derrotar o Palmeiras no domingo e conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

"Conquistamos uma vitória importante para dar confiança ao grupo", disse o técnico interino Celso Rodrigues, que já está com o pensamento voltado para a partida contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela oitava rodada.

Para o jogo desta quarta, são seis os desfalques do time: o zagueiro Tiago Saletti, que lesionou o joelho e não tem previsão para retornar, além de Rodrigo Gral, Fabinho Gaúcho, Ricardo Conceição, Leandro e Camilo, que já estavam no departamento médico nas últimas rodadas.

A expectativa é de que Gral e Fabinho sejam liberados na próxima semana. Ricardo Conceição e Camilo vão permanecer em tratamento por pelo menos mais sete dias.

O presidente do clube, Sandro Pallaoro, comentou as recentes e as futuras mudanças no time, marcadas pela saída do técnico Gilmar Dal Pozzo.

"Nós sabemos de algumas peças que temos, mas é preciso ter calma. Vamos até a parada da Copa fazer alguma reformulação, umas peças que saem e outras chegam", disse.