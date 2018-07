Chapecoense encara jogo contra Atlético-PR como final

"Tivemos apresentações boas nos últimos jogos, poderíamos ter somado mais pontos. Vamos encarar esse jogo como uma final", disse o meia Camilo. "A equipe está se impondo dentro de campo, e vamos procurar nos concentrar nos erros cometidos", completou o jogador, ao lembrar os gols sofridos no início das duas últimas partidas - antes do Grêmio, empatou com o Corinthians.

Nesta quarta-feira, o lateral-direito Fabiano, suspenso, desfalca o time. Em seu lugar, deve entrar Ednei. Enquanto isso, a diretoria continua investindo em reforços: o zagueiro Danny Morais, que estava no futebol árabe, foi contratado para o restante da temporada, mas ele ainda não estreia diante do Atlético-PR, quando a zaga será formada por Rafael Lima e Jaílton.