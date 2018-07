Chapecoense encara o Atlético-PR em provável adeus do técnico Guto Ferreira

O vice-presidente de futebol, Mauro Stumpf, confirmou uma proposta do Bahia, mas disse que a situação será definida apenas nesta quinta-feira. O treinador tem contrato com a Chapecoense até o final do ano, mas a filosofia do clube é fazer acordos sem multa rescisória. O time baiano demitiu o técnico Doriva após derrota para o Londrina por 2 a 1, no último final de semana, pela Série B.

Guto Ferreira não quis comentar sobre uma eventual saída. Para o duelo desta quarta-feira, ele deve repetir a escalação do time que derrotou o Vitória por 2 a 1 no último domingo, em Salvador. O volante Sérgio Manoel continuará deslocado na lateral esquerda por conta da lesão de Dener.

O jogador se sente confortável na posição. No último jogo, marcou até um dos gols do triunfo. "Não é a minha função de origem, mas já quebrei um galho algumas vezes no setor", comentou em entrevista à rádio Chapecó.