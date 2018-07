Chapecoense encara o Flamengo para seguir em alta neste início de Brasileirão

Para a partida, o técnico Guto Ferreira deve ter um desfalque. O atacante Ananias sentiu dores na coxa na vitória sobre o América-MG, domingo, e não terá condições para entrar em campo. O mais provável é que Silvinho comece entre os titulares. O meia Hyoran também briga pela vaga, caso o treinador opte por mudar o esquema tático e dar mais toque de bola para a equipe.

A boa notícia será a presença do meia-atacante Arthur Maia, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deverá começar no banco de reservas. O jogador veio do Vitória, da Bahia, e assinou contrato por empréstimo até o final do ano.

"A Chapecoense é uma equipe vitoriosa, que vem fazendo um trabalho muito organizado nos últimos anos. Então, eu não tive dúvidas sobre a minha vinda aqui para a Chapecoense por toda essa organização e estrutura que oferece", declarou Arthur Maia.