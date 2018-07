Chapecoense encara o Goiás em casa para manter série invicta no Brasileirão

Faz oito jogos que o time catarinense não perde no Brasileirão, mais de dois meses. A última derrota no torneio foi no dia 27 de setembro, no Recife, para o Sport. Depois do tropeço, foram três vitórias e cinco empates. É a maior série invicta da Chapecoense nas duas temporadas que disputou a elite do futebol nacional.

"É sempre bom terminar uma competição em alta. Vamos lutar até o final. Se têm objetivos ainda na competição, nós vamos buscar alcançá-los", comentou o zagueiro Thiego.

Em campo, o técnico Guto Ferreira deve fazer duas alterações em relação à última partida, no empate sem gols contra o Figueirense. O volante Gil volta ao time titular no lugar de Bruno Silva por opção técnica. No ataque, Túlio de Melo retoma a posição após cumprir suspensão.