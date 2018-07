Chapecoense encara o Internacional na Arena Condá um ano após goleada histórica

"É um jogo completamente diferente. A situação é outra e os times também são diferentes. Espero que possamos fazer uma grande partida e conquistar a vitória", comentou o meia Camilo, autor do gol que fechou o placar naquela oportunidade.

Após uma campanha surpreendente no primeiro turno, a equipe catarinense despencou na tabela de classificação no segundo. O único triunfo que conseguiu em seus domínios desde que entrou em declínio foi a goleada sobre o Palmeiras por 5 a 1, no dia 5 de outubro. A situação atual é tranquila, o clube ainda tem mínimas chances de rebaixamento, mas precisa somar pontos para acabar com qualquer possibilidade matemática.

Para a partida, o volante Gil está suspenso e deve ser substituído por Bruno Silva, que também estava em campo na goleada sobre o Internacional. "Foi inesquecível e fico feliz de ter feito parte daquele jogo histórico. Porém, isso fica no passado. O próximo jogo será totalmente diferente, até porque as equipes mudaram muito os seus elencos e também. Queremos mais uma vez fazer história. Terminamos em 15.º lugar em 2014, agora queremos melhorar essa posição e colocar o time na Sul-Americana", comentou.