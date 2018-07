Chapecoense encara o lanterna América-MG para deixar de oscilar no Brasileirão A Chapecoense tem oscilado bastante no Campeonato Brasileiro. Sempre depois de uma boa partida, o time costuma tropeçar. Não é à toa que está na 10.ª colocação, com 27 pontos. Para brigar na parte de cima da tabela de classificação, o time catarinense precisa vencer o lanterna América-MG nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 21.ª rodada da competição.