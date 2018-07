Chapecoense enfrenta o Cruzeiro com a cabeça nas quartas da Copa Sul-Americana

A Chapecoense encara o Cruzeiro neste domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a cabeça nas quartas de final da Copa Sul-Americana - nesta quarta-feira vai à Colômbia encarar o Junior Barranquilla no jogo de ida desta fase da competição.

Depois de vencer o Sport por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, o time catarinense abriu uma vantagem confortável de oito pontos para a zona de rebaixamento. E como está a cinco pontos do G6, o foco da Chapecoense está no torneio continental.

Tanto é que a diretoria fretará um voo de Belo Horizonte a Barranquilla logo após a partida na capital mineira. A ideia é poupar ao máximo os atletas para entrarem em campo descansados na Colômbia.

Para a partida contra o Cruzeiro, a única novidade deve ser o retorno do volante Gil, que cumpriu suspensão. Ele assume a vaga de Sérgio Manoel. Após ser elogiado pelo técnico Caio Júnior, o lateral-esquerdo Alan Ruschel deve seguir no meio de campo.