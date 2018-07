Chapecoense enfrenta o Cruzeiro no Mineirão com duas mudanças na equipe

O trabalho da sexta-feira foi na Arena Condá, em Chapecó (SC), com destaque para a orientação de posicionamento e para as jogadas de bola parada, além da valorização da posse dela. Sem poder contar com o atacante Ananias por motivos contratuais, já que o atleta pertence ao Cruzeiro, o técnico optou por jogadores com maior controle de bola. O treinador colocou Camilo no lugar de Ananias e manteve Wagner no meio. No trabalho coletivo, os dois foram posicionados pelas pontas, mais próximos do centroavante Edmílson, único jogador no setor ofensivo.

"Essa mudança de característica dá mais posse de bola. Diminui um pouco a velocidade na transição, mas ganha passo a passo, metro a metro. Se aliar isso a Gil, Bruno Silva, a tendência é que a gente vai ter quatro jogadores com essa característica no meio. Assim, a tendência é fazer um jogo equilibrado", declarou Vinícius Eutrópio em entrevista coletiva.

Conquistar o primeiro ponto fora de casa é o objetivo da equipe catarinense. O treinador acredita que a sua equipe pode jogar "de igual para igual" no Mineirão. "Nós tivemos uma postura totalmente diferente contra o Corinthians, mas contra o Flamengo (derrota por 1 a 0) a gente não conseguiu jogar. Falei para eles isso. Para conquistar os três primeiros pontos fora, a gente tem que ter uma atitude diferente do jogo feito no Maracanã. Vai ser importante jogar contra o Cruzeiro. É um time que vem embalado", salientou. "Temos que ter muita atenção neste jogo. Conversamos muito com os jogadores essa semana sobre isso, mas não podemos de deixar de ter uma postura com posse de bola. Essa é a nossa maneira de jogar", concluiu o treinador da equipe.

Vinícius Eutrópio praticamente encaminhou o time com duas alterações em relação ao jogo do São Paulo. Vilson retorna ao sistema defensivo e Camilo atuará no meio. O meia Cleber Santana, apresentado na última quinta-feira, está entre os relacionados que viajam para Belo Horizonte.