Chapecoense espera acabar com jejum de vitórias no Brasileirão

Há cinco jogos sem vencer - foram dois empates e três derrotas -, a Chapecoense voltou a ficar seriamente ameaçada pelo rebaixamento no Brasileirão. Por isso, a ordem é acabar com o jejum neste domingo, 16, quando atua em casa pela 34ª rodada do campeonato. Mesmo porque, o adversário é um concorrente direto: o Vitória, que também luta para não cair. A partida está marcada para começar às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó.

"É um momento de decisão e, por isso, temos que dar o mínimo possível de munição ao adversário", disse o técnico Jorginho, ao esconder a escalação da Chapecoense para enfrentar o Vitória neste domingo.

A principal expectativa do time é quanto ao retorno do meia Camilo, um dos jogadores mais importantes do grupo, que fez falta nas últimas rodadas por conta de uma lesão na panturrilha. Apesar de participar dos treinos táticos da semana, ele sentiu dores leves e continua sendo dúvida.