Chapecoense está determinada a pontuar no Engenhão no jogo diante do Botafogo

A Chapecoense embarcou para o Rio Janeiro nesta terça-feira. Há 10 dias treinando com o elenco, o técnico Emerson Cris preparou o grupo para enfrentar o Botafogo nesta quarta, às 19h30, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos, o jogo no estádio do Engenhão, no Rio, pode completar a sequência de três jogos sem perder, com duas vitórias e um empate, e ainda ajudar na briga contra a zona de rebaixamento.

"Do mesmo jeito que conseguimos somar um ponto contra o Vasco, nós podemos também pontuar diante do Botafogo, outro grande clube e que briga pelas primeiras posições. Há respeito, mas muita vontade de brigar por uma vitória" resumiu Emerson Cris.

O treinador aproveitou a pausa para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 e reforçou os treinamentos ofensivos. Foram repetitivos trabalhos de finalizações e posicionamento para afinar o entrosamento no ataque. O que ele não esperava era que Arthur, um dos três atacantes titulares, pegasse uma amidalite de última hora e desfalcasse o grupo. Ele nem viajou e deve ceder sua posição para Túlio de Melo.

Alan Ruschel e Wellington Paulista, as outras duas peças deste trio ofensivo, estão confirmadas no time titular. No meio de campo, Elicarlos não agradou Emerson Cris no empate por 1 a 1 com o Vasco e deve perder a posição para Canteros, que treinou normalmente durante a semana.