Chapecoense faz jogo decisivo contra o Lanús para manter sonho na Libertadores

Classificada para a Copa Libertadores com o título da Copa Sul-Americana no ano passado, a Chapecoense sofre em uma das chaves consideradas mais disputadas da competição. O jogo desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Lanús, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pela quinta rodada do Grupo 7, é considerado como "tudo ou nada" para os catarinenses, que podem ser eliminados por antecedência.

O time do técnico Vagner Mancini está com quatro pontos, justamente três a menos que o adversário argentino. Além disso, o saldo de gols do Lanús é bastante superior: 6 contra -4. Na segunda rodada, quando ambos se enfrentaram na Arena Condá, em Chapecó (SC), o clube de Buenos Aires levou a melhor, com vitória por 3 a 1. Esta é a penúltima rodada da fase de grupos.

Mesmo que seja eliminada precocemente, a Chapecoense ainda manterá chances de disputa internacionais, já que o terceiro colocado do grupo garante vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana.

Vagner Mancini faz mistério na Chapecoense. Fez apenas um treinamento no Brasil antes da viagem para a Argentina e a imprensa foi impedida de entrar no CT. A tendência é que seja o mesmo time que empatou com o Corinthians por 1 a 1 na estreia do Brasileirão, com duas mudanças forçadas: o volante Andrei Girotto, expulso no confronto contra o Atlético Nacional, dá lugar a Moisés Ribeiro. Na defesa, Victor Ramos, não inscrito, será substituído por Nathan.

Principal mudança na última partida, o goleiro Jandrei deve ganhar mais uma chance. Ele foi muito elogiado pelo técnico por ter a difícil missão de entrar no lugar de Artur Moraes, um dos líderes do elenco.

Campeão argentino em 2016, o Lanús veio para esta temporada disposto a brigar pelo título da Libertadores e, por isso, coloca todas as suas fichas no torneio. Precisando de uma vitória simples para se classificar, o técnico Jorge Almirón promete força máxima. Recuperado de um estiramento muscular, o volante Román Martínez volta a ser escalado na cabeça de área.