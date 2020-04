Chapecoense fecha parceria para captar recursos com ajuda do ex-jogador Christian

A Chapecoense anunciou uma parceria com a Success International Marketing Sports Ltda. para a "captação de recursos, captação de marketing, prospecção de contatos no exterior e transferência de know how para a gestão do departamento de futebol".

A parceria contará com o apoio do ex-atacante Christian que, entre outros clubes, atuou por Internacional, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Ele não será remunerado, de acordo com o clube de Chapecó (SC), e acompanhará as atividades do departamento de futebol.

"Em relação aos contatos no exterior, a empresa pretende aproveitar a sua já consolidada atuação e promover o nome que a Chape mantém além das fronteiras brasileiras, especialmente explorando a marca, a divulgação de jogadores e a busca de amistosos, na qual já atuam", disse a nota oficial.

"A parceira também abrirá as portas para tratativas de investimentos externos, matéria que é de competência decisória do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva "aposta na parceria para consolidar o planejamento de reestruturação do clube e retomada do crescimento", completou a Chapecoense.

Após passar a maior parte do tempo na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense, o time de Chapecó conseguiu se classificar às quartas de final e, com a oitava e última vaga, enfrentará o líder Avaí. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) ainda não divulgou as datas e nem os horários.