Chapecoense fica perto de acerto e deve apresentar Gum nesta sexta

A Chapecoense está muito próxima de oficializar o acerto com o zagueiro Gum, ex-Fluminense. Com 32 anos, ele é um sonho antigo do presidente Plínio David de Nes Filho e chegou a ser sondado no início de 2019, mas o acordo não avançou porque, na época, o CSA também estava interessado em contratá-lo. Sem clube, o jogador é aguardado em Chapecó nesta sexta-feira para assinar contrato e conhecer os novos companheiros.

Em comum acordo com o zagueiro, o Fluminense comunicou que não renovaria seu contrato no fim do último ano. O jogador tem motivos de sobra para ser considerado ídolo no clube carioca. Em nove temporadas, somou 414 jogos e quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), uma Primeira Liga (2016) e um Campeonato Carioca (2012). Além disso, levantou duas vezes a Taças Guanabara e uma a Taça Rio.

Gum chega a Chapecó para suprir a saída de Fabrício Bruno, zagueiro titular do clube em 2018, mas que voltou de empréstimo ao Cruzeiro. Mesmo com 32 anos, ele deve ganhar a posição no time de Claudinei Oliveira para o Campeonato Brasileiro, que começa em maio. Outra função importante do reforço vai ser no vestiário. Capitão no Fluminense por muito tempo, pode assumir a mesma função na Chapecoense com a saída de Wellington Paulista.

Assim que o Fluminense avisou que não iria renovar com o jogador, a Chapecoense já passou a negociar com Gum. Ainda em janeiro chegou a se distanciar do acerto devido à concorrência do CSA. Mas o clube alagoano saiu de cena recentemente e deixou o caminho livre para o time catarinense. Se fechar a contratação, o presidente Plínio David de Nes Filho deve retirar o interesse no zagueiro Juninho, do Palmeiras, que vinha sendo monitorado.