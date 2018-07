Chapecoense humilha o Internacional e goleia por 5 a 0

A noite desta quinta-feira foi histórica em Chapecó. No município catarinense de colonização gaúcha, se alguém ainda tinha dúvidas para qual dos times torcer, passou a ter certeza. Ou virou a casaca. Na Arena Condá lotada, a Chapecoense goleou o Internacional por 5 a 0, pelo encerramento da 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e apagou a reestreia do atacante Nilmar no clube colorado.

O expressivo e surpreendente resultado tira a Chapecoense da zona de rebaixamento. Tem agora 31 pontos, na 14.ª colocação, e recoloca o Coritiba na área da degola. Já o Internacional perde a chance de encostar no líder Cruzeiro - segue nove pontos atrás (56 a 47), na terceira colocação. O São Paulo está em segundo, com 49, e Grêmio e Corinthians aparecem no encalço, com 46.

O primeiro tempo foi equilibrado desde o começo. A principal característica foram os ataques falhos e as defesas competentes para os dois times. Mas com a torcida empurrando em estádio lotado, foi a Chapecoense que conseguiu a vantagem. Aos 34 minutos, Dida fez uma defesa quase impossível em um cabeceio de Leandro. Mas, no minuto seguinte, em novo ataque dos mandantes, o goleiro colorado não conseguiu segurar o cabeceio de Diones, que abriu o placar.