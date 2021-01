Chapecoense lamenta acidente aéreo com o Palmas; clubes se solidarizam

O domingo de consternação com a queda da aeronave que conduzia parte da delegação do Palmas, do Tocantins, e vitimou seis pessoas, reviveu à Chapecoense o acidente de 2016. Na ocasião, 71 pessoas morreram em acidente semelhante, na Colômbia. Abalado, o clube catarinense fez questão de prestar solidariedade ao time do Centro-Oeste.

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do do @PalmasFutebol. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo", lamentou a Chapecoense.

"Diante do ocorrido, no entanto, externamos o nosso sentimento de força e a nossa total solidariedade aos familiares, amigos, colegas de clube e torcedores. Vocês não passarão por isso sozinhos."

A notícia do acidente que vitimou o presidente do Palmas, Lucas Meira, os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do piloto Wagner, deixou o mundo do futebol em luto. E proporcionou uma onda de solidariedade pelos quatro cantos do País.

Todos, sem exceção, fizeram questão de prestar solidariedade ao Palmas-TO. O clube se dirigia para Goiânia, onde enfrentaria o Vila Nova, nesta segunda-feira, pela Copa Verde.

Os jogos de todas as competições deste triste domingo de futebol vão ter um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do @PalmasFutebol. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo. + — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 24, 2021

Diante do ocorrido, no entanto, externamos o nosso sentimento de força e a nossa total solidariedade aos familiares, amigos, colegas de clube e torcedores. Vocês não passarão por isso sozinhos. #ForçaPalmas — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 24, 2021

Recebi com enorme tristeza a notícia do acidente que matou o presidente do Palmas, Lucas Meira, 4 atletas e o piloto do avião. É um duro golpe na família do futebol. A toda torcida, parentes, amigos e funcionários do clube, manifesto nossa solidariedade em nome do Corinthians. — Duilio M. Alves (@duiliomalves) January 24, 2021

O Red Bull Bragantino lamenta profundamente o trágico acidente aéreo que vitimou jogadores e presidente do Palmas Futebol e Regatas. Muita força às famílias das vítimas: os atletas Lucas, Guilherme, Ranule e Marcus, o presidente Lucas Meira, e o comandante da aeronave, Wagner. — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 24, 2021

O América lamenta o trágico acidente aéreo do @PalmasFutebol, que vitimou o presidente e 4 jogadores, além do piloto da aeronave. Força aos parentes, amigos e torcedores do Palmas! — América FC ✊ (@AmericaMG) January 24, 2021

O Joinville lamenta profundamente o ocorrido com a aeronave que transportava quatro atletas e o presidente da equipe do Palmas. Ficamos todos consternados com a notícia. Nossos corações estão com a família das vítimas e com todos ligados ao clube. Força, @PalmasFutebol! pic.twitter.com/xLSQfnuIUT — JEC (de ) (@jec_online) January 24, 2021

É com profunda tristeza e consternação que a Ponte Preta recebeu a informação do acidente com o avião do Palmas Futebol e Regatas que vitimou os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do presidente Lucas Meira e o comandante da aeronave, Wagner. pic.twitter.com/b9AEXbZp1j — A. A. Ponte Preta (de ) (@aapp_oficial) January 24, 2021

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o acidente aéreo que vitimou jogadores e presidente do Palmas Futebol e Regatas, além do comandante da aeronave. Toda a força para as famílias, torcida, colegas de equipe e amigos. pic.twitter.com/4WWmzyWj4M — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 24, 2021

O Leão lamenta profundamente o falecimento de quatro jogadores e o presidente do Palmas, time de Tocantins, e o piloto do avião envolvidos em um acidente aéreo. Muita força aos familiares, amigos e torcedores — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 24, 2021

O Fortaleza Esporte Clube recebeu com muita tristeza a notícia do acidente aéreo que vitimou fatalmente o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) January 24, 2021

O São Paulo FC lamenta profundamente a notícia do trágico acidente aéreo envolvendo o Palmas Futebol e Regatas, do Tocantins. Nossa solidariedade às famílias das vítimas: o presidente Lucas Meira, os atletas Lucas, Guilherme, Ranule e Marcus, e o comandante da aeronave, Wagner. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 24, 2021

O Botafogo lamenta profundamente acidente aéreo envolvendo o Palmas. O clube presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste domingo triste para o mundo do futebol. — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 24, 2021

O Inter manifesta pesar pela morte de quatro atletas e do presidente do Palmas. Eles estavam em um avião que caiu neste domingo a caminho de Goiânia, onde o time de Tocantins enfrentaria o Vila Nova. Nosso sentimento aos familiares, amigos e torcida neste momento de dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 24, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de quatro atletas do Palmas Futebol e Regatas, Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcus Molinari e Ranule, do presidente da equipe, Lucas Meira, e do comandante da aeronave, Wagner, vítimas de um acidente aéreo. — Flamengo (@Flamengo) January 24, 2021

O Goiás Esporte Clube lamenta profundamente o acidente ocorrido na manhã deste domingo (24), com o avião da equipe do Palmas, que vitimou o piloto, quatro jogadores e o Presidente do time. Que Deus conforte a familia e amigos! pic.twitter.com/t7uhIfI3cf — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 24, 2021

Lamentamos com muito pesar as mortes do presidente Lucas Meira e de quatro jogadores do Palmas, ocorridas hoje por ocasião da queda de um avião. O acidente ocorreu numa pista particular em Luzimangues, Tocantins. Aos familiares e amigos, o mais profundo sentimento do ECV. ✊ — EC Vitória (@ECVitoria) January 24, 2021

O Ceará Sporting Club expressa o mais profundo pesar pelo acidente aéreo ocorrido com a equipe Palmas Futebol e Regatas. Nota de pesar completa: https://t.co/aH0Hq3jy5T#CearáSC pic.twitter.com/HIZ8KvNXyI — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 24, 2021

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta pesar pela tragédia aérea ocorrida nesta manhã, que vitimou quatro atletas do Palmas, o presidente do clube, Lucas Meira, e o comandante da aeronave. Desejamos forças às famílias, amigos e torcedores neste momento de grande dor. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 24, 2021

O Santos FC lamenta profundamente o acidente que causou a morte dos jogadores do @PalmasFutebol Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, Marcus Molinari, o presidente Lucas Meira e o piloto comandante Wagner. Muita força aos familiares e torcedores neste momento difícil. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 24, 2021

O Coritiba Foot Ball Club lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido com o presidente do Palmas, quatro atletas e o piloto. Desejamos força aos amigos, torcedores e familiares frente a essa tragédia. — Coritiba (@Coritiba) January 24, 2021

É com imensa tristeza que recebemos a notícia do acidente aéreo envolvendo o presidente e atletas do Palmas Futebol e Regatas. Nossas condolências aos familiares das vítimas e aos torcedores neste momento de dor. pic.twitter.com/CvjQnCFyQN — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) January 24, 2021

O Athletico lamenta profundamente o acidente aéreo que vitimou quatro jogadores e o presidente do @PalmasFutebol, além do piloto. Nossa solidariedade ao Clube, aos torcedores, amigos e familiares das vítimas nesse momento de luto! pic.twitter.com/oANNDxtRJD — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 24, 2021

O Esporte Clube Juventude lamenta o trágico acidente envolvendo o presidente e jogadores do Palmas. O clube presta solidariedade e deseja força aos familiares, amigos e torcedores. — E.C. Juventude (@ECJuventude) January 24, 2021

O Figueirense lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (25), que vitimou o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. pic.twitter.com/nqpv8J8VYw — Figueirense FC (@FigueirenseFC) January 24, 2021

O Centro Sportivo Alagoano lamenta profundamente a tragédia envolvendo o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Nóe, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. Desejamos forças aos amigos e familiares. — CSA (@CSAoficial) January 24, 2021