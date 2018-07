Chapecoense leva gol no último lance e perde para algoz do São Paulo

Desta vez faltou um pouquinho de sorte à Chapecoense. O time catarinense estreou na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, em sua segunda fase, com uma derrota dolorosa porque o gol decisivo saiu somente aos 49 minutos do segundo tempo. Atual campeão, o time brasileiro entrou nesta etapa da competição por ter sido eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores e arrancava um importante empate por 0 a 0 com o Defensa y Justicia, na partida de ida no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina.

Os brasileiros atuaram com um jogador a menos durante praticamente todo o segundo tempo, após a expulsão do volante Andrei Girotto. Com o resultado, a Chapecoense precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença na partida de volta, no dia 25 de julho, na Arena Condá, em Chapecó (SC), para se classificar no tempo normal. Se devolver o 1 a 0, a vaga vai ser definida nos pênaltis, mas qualquer empate favorece o time argentino.

Em um primeiro tempo bem disputado, as melhores chances saíram de jogadas de bola parada do time argentino e nos contra-ataques dos brasileiros. O goleiro Jandrei foi seguro nas poucas vezes em que foi exigido, enquanto que o lateral-direito Apodi era a principal válvula de escape da Chapecoense, com rápidas investidas ao campo de ataque que só eram contidas com faltas.

Tentando evitar riscos, a Chapecoense atuava com um meio de campo mais defensivo, com Lucas Marques e Lucas Mineiro como titulares, e as defesas prevaleceram até o intervalo.

A partida se complicou para os brasileiros no início da segunda etapa. Andrei Girotto recebeu cartão amarelo aos três minutos e voltou a cometer falta apenas quatro minutos mais tarde, quando recebeu o vermelho e deixou a Chapecoense com um homem a menos.

A vantagem numérica resultou em pressão do time da casa, que abusava dos levantamentos para a área, mas não conseguia levar a melhor sobre a defesa formada por Douglas Grolli e Fabrício Bruno.

Se defendendo como pôde, a Chapecoense segurou o resultado até o último minuto dos acréscimos. Apodi não evitou o cruzamento do seu lado e a bola foi levantada na área. O baixinho Stefanelli se abaixou para desviar a bola para as redes. Não houve mais tempo para nada.

FICHA TÉCNICA

DEFENSA Y JUSTICIA 1 x 0 CHAPECOENSE

DEFENSA Y JUSTICIA - Arias; Alvarado, Bareiro (Stefanelli), Cardona e Delgado; Jonás Gutiérrez, Rivero, Bouzat, Castellani (Pochettino) e Miranda; Andrés Rios (Kaprof). Técnico: Sebastián Beccacece.

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Lucas Marques, Andrei Girotto e Lucas Mineiro (Nathan); Rossi (Diego Renan), Wellington Paulista (Lourency) e Arthur Caike. Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Stefanelli, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alvarado e Miranda (Defensa y Justicia); Douglas Grolli e Reinaldo (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Andrei Girotto (Chapecoense).

ÁRBITRO - Diego Haro (Fifa/Peru).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires (Argentina).