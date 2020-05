Chapecoense marca nova bateria de testes para covid-19 com jogadores e comissão

A Chapecoense comunicou que fará uma nova bateria de testes para o novo coronavírus com jogadores e comissão técnica na tarde desta sexta-feira. Preparando o retorno aos treinos presenciais, o time catarinense garantiu seguir todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.

"Na tarde desta sexta-feira será realizada a testagem para covid-19 na comissão técnica, staff, familiares do staff, familiares de atletas e, novamente, em todos jogadores do elenco profissional. Duzentos e vinte e quatro testes serão realizados. Seguindo todas as recomendações, haverá um cronograma a fim de evitar qualquer tipo de aglomeração", disse a nota oficial do clube.

Na espera da Federação Catarinense de Futebol (FCF) para saber quando será retomado o Estadual, a Chapecoense acredita que os jogadores precisam de quatro semanas de trabalho para conseguirem disputar, sem problemas físicos, uma partida inteira.

"O tempo ideal para retornar à competição seria de 50% do tempo em que ficamos parados, sem treino de campo. Estamos hoje com 65 dias de inatividade, então quatro semanas seria o ideal para desenvolver nos atletas a capacidade de jogarem os 90 minutos", disse o preparador físico do clube Marcelo Rohling.

A Chapecoense, que lutou boa parte da competição contra o rebaixamento, conseguiu a classificação nas últimas rodadas e enfrentará o Avaí nas quartas de final, com o primeiro jogo em Chapecó (SC).