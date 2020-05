Chapecoense marca testes para coronavírus e prevê volta aos treinos em breve

A Chapecoense emitiu nesta terça-feira uma nota oficial explicando que seguirá as determinações do governo de Santa Catarina e dos órgãos de saúde para voltar com os treinamentos presenciais, visando a continuidade do Campeonato Estadual, que tem retomada prevista para até 5 de junho, de acordo com a federação local.

O clube irá fazer testes em jogadores, funcionários e até mesmo em familiares para poder iniciar os treinamentos. Ao menos, foi o que explicou o médico da Chapecoense, Carlos Mendonça. "Recebemos hoje (terça-feira) a determinação do governo estadual de que as atividades de treino estão liberados. Seguindo o protocolo da CBF e da Federação Catarinense de Futebol, estamos providenciando testes para todos os atletas, comissão técnica e familiares. Vamos aguardar a evolução da pandemia e seguir com rigor ao protocolo das autoridades competentes", afirmou.

A partir da realização dos exames, com a obtenção dos resultados, a Chapecoense retomará os treinamentos. "Os treinos presenciais serão restabelecidos assim que todos forem testados. Caso alguém teste positivo, será imediatamente afastado. Além do retorno dos treinamentos, o Campeonato Catarinense também tem uma estimativa para o retorno. Se o quadro de casos de Coronavírus permanecer neste estágio em Santa Catarina, a competição deve ser retomada no inicio de junho", acrescenta.

O Campeonato Catarinense foi paralisado após as partidas da nona e última rodada da fase de classificação, em 15 de março. Avaí, Brusque, Figueirense, Marcílio Dias, Criciúma, Juventus, Joinville e Chapecoense se garantiram nas quartas de final. Concórdia e Tubarão vão lutar, em jogos de ida e volta, contra o rebaixamento.