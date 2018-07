Chapecoense pega o Atlético-GO e pensa em um jogo por vez para alçar voos maiores Aliviado com o triunfo diante do Vitória, o técnico Vinícius Eutrópio mostrou tranquilidade ao falar das pretensões da Chapecoense para a sequência da temporada. Ele pediu concentração jogo a jogo aos atletas para poder fazer com que a equipe alcance voos maiores e previu dificuldades diante do Atlético-GO, neste domingo, às 11 horas, na Arena Condá, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.