Chapecoense promete anular Flamengo para sair da lanterna do Brasileirão

Há sete jogos sem vitória, a Chapecoense terá desfalques importantes para buscar a reabilitação diante do Flamengo neste domingo, às 11 horas, na Arena Condá, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marquinhos Santos não poderá contar com os laterais Eduardo e Bruno Pacheco, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Eduardo será substituído por Bryan, já que o reserva imediato Caíque Sá ainda está vetado pelo departamento médico. Já Bruno Pacheco, que vinha atuando no meio de campo, dará lugar para Elicarlos. O volante retorna após cumprir suspensão. Recuperado de uma lesão na coxa, Campanharo disputará lugar com Amaral.

"Na minha ideia de jogo, penso que as peças estão definidas. Estamos pensando em alguma improvisação, mas vamos armar a equipe para superar o adversário. Estudamos bem o Flamengo. Time que gosta da posse de bola, preenche bem a linha de meio. Temos que fazer um jogo beirando à perfeição para anular o adversário e mudar esse cenário a nosso favor", disse o treinador, que admitiu um cenário complicado na briga contra o descenso.

"Uma situação difícil. Quando o resultado não vem, o ambiente fica conturbado. Vamos continuar resgatando, procurando sempre evoluir e buscar a primeira vitória sob o meu comando. Temos que encarar todos os jogos como uma decisão. Se a matemática nos dá condição para permanecer, vamos lutar", finalizou Marquinhos Santos.

A Chapecoense entra na rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 pontos, contra 22 do Fluminense, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.