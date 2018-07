Chapecoense promete 'virar a página' no duelo com a Ponte Preta

O técnico Vagner Mancini tem a fórmula para esquecer a histórica derrota sofrida pela Chapecoense, quinta-feira, quando foi goleada pelo Grêmio, por 6 a 3, dentro da Arena Condá. Ele que ver seu time diferente contra a Ponte Preta, neste domingo à tarde, em Campinas, pela sexta rodada. "Nós precisamos virar a página, mostrando a mesma concentração e intensidade com que buscamos pontos fora de casa diante de Corinthians (1 a 1) e Cruzeiro (2 a 0)". Tanto que mesmo com a derrota, o atual campeão catarinense soma 10 pontos e ficou em quinto lugar ao fim da rodada.

Para Mancini, esta goleada impactante foi atípica e numa noite em que o Grêmio mostrou extrema eficiência nas finalizações. Mas ele enumerou a série de erros que resultaram no tropeço em casa, como os erros de posicionamento defensivo, a falta de concentração, o meio-campo aberto e a chegada no ataque com poucos jogadores. "Tudo isso aconteceu e nós temos que corrigir. Infelizmente não há tempo para treinar e teremos que buscar estes acertos na base da conversa" lamentou.

Com relação ao time, a baixa é o volante Andrei Girotto, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente suspenso. Substituto imediato, Moisés Ribeiro ainda se recupera no departamento médico, assim como Amaral. Até o zagueiro Nathan já foi improvisado na posição outras vezes, mas também está machucado. Por isso, quem deve ganhar a chance de iniciar o jogo é Moisés Gaúcho.

O jogador está animado com a oportunidade e promete abraçá-la. "Nós temos grandes jogadores no elenco e fica difícil entrar no time e também ter uma sequência de jogos. Mas vou dar o máximo se puder jogar", disse o volante emprestado pelo Grêmio e que só atuou cinco vezes, três delas em formações consideradas mistas. No mais, o time será o mesmo que apanhou feio do Grêmio.