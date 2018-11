Chapecoense quer antecipar vaga em 2019 para evitar risco na última rodada

A Chapecoense não escondeu o alívio da vitória por 2 a 1 contra o Sport na última quinta-feira. Os dois gols de Leandro Pereira, somados com outros resultados na rodada, tiraram o clube da zona de rebaixamento e agora depende apenas de suas forças para se manter no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 19 horas, o time tentará embalar de vez nesta reta final diante do Corinthians fora de casa, em Itaquera, pela 37ª e penúltima rodada.

Mais confiante, com 40 pontos, a Chapecoense espera garantir a permanência de forma antecipada. Para isso, precisa vencer o Corinthians e torcer para que o Sport, com 38, e o América-MG, com 37, não vençam seus jogos contra São Paulo e Bahia, respectivamente - eles podem até empatar. Na última rodada, o time catarinense vai receber o São Paulo na Arena Condá.

De qualquer forma, deixar a zona de rebaixamento já foi um alívio para o zagueiro Douglas. O jogador demonstrou otimismo para os dois últimos jogos. "Esse retorno aos trabalhos foi bem melhor do que os anteriores. A gente sabia que era um jogo muito importante, precisávamos de uma vitória, era uma partida de seis pontos", afirmou.

"Com os resultados da rodada, a nossa situação ficaria bem complicada com um resultado negativo e bem difícil de reverter. Essa vitória foi fundamental para sair da zona de rebaixamento, deu um ânimo a mais", diz o jogador, refletindo o pensamento geral do elenco.

O técnico Claudinei Oliveira vai poder contar com o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que estava suspenso contra o Sport. Ele assume a posição de Alan Ruschel, que volta para o banco de reservas. A expectativa é que o treinador, no mais, repita a mesma formação.