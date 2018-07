Chapecoense quer apoio do torcedor contra o São Paulo nesta quarta

De volta à Chapecó (SC) depois de uma derrota contra o Atlético Mineiro, a Chapecoense testou diferentes esquemas nesta terça-feira. Nesta quarta, o time enfrentará o São Paulo, às 22 horas, na Arena Condá, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto irá testar a invencibilidade do técnico Jorginho, que em quatro partidas jogando em casa venceu três e empatou uma.

A dúvida durante o treino é se o time jogará com três atacantes ou manterá os três volantes. O impasse é motivado pela volta do atacante Tiago Luís, que cumpria suspensão por terceiro cartão amarelo, além do bom desempenho de Fabinho Alves e Leandro na frente.

"O São Paulo ainda briga pelo título e tem um time muito competitivo. Temos que jogar com paciência e novamente contar com o apoio do torcedor, como foi diante do Internacional, para buscarmos um bom resultado, até porque a sequência é de dois jogos em casa e precisamos disso" , disse o volante Dedé, que jogou na goleada em cima do Internacional, mas é dúvida na titularidade contra o São Paulo.