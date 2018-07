Chapecoense quer aproveitar boa fase para carimbar vaga na Série A em 2018

A vitória por 2 a 0 contra o Santos na última segunda-feira deu a tranquilidade que há muito tempo a Chapecoense não vivia. Com 44 pontos, o clube catarinense está muito perto de dar fim a qualquer chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas para isso precisa seguir pontuando na competição. Um triunfo carimba este objetivo. Nesta quinta-feira, às 20 horas, tem um jogo importante contra o Vitória na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 35.ª rodada.

Também brigando contra as últimas posições, o Vitória aparece com 39 pontos e, por isso, o confronto é tratado como "jogo de seis pontos" pela Chapecoense. O time não perde há cinco jogos e o técnico Gilson Kleina acumula duas vitórias e três empates. A última derrota aconteceu no dia 15 de outubro, quando caiu para o Flamengo por 1 a 0 também dentro de casa.

Uma amostra deste clima de tranquilidade é que nesta quarta-feira o clube anunciou a renovação de contrato do atacante Arthur Caíke e do goleiro Jandrei, que estenderam seus vínculos até 2021. "Ambos foram assediados pelo bom campeonato que fizeram e optaram por ficar", disse o diretor de futebol Rui Costa. Ambos, inclusive, estão confirmados no time titular para enfrentar o Vitória.

Sem nenhum jogador suspenso ou lesionado, Gilson Kleina tem a possibilidade de repetir o mesmo time que venceu o Santos. Ele teve apenas dois trabalhos com o time para saber se seria necessária alguma alteração entre os titulares. Na última terça-feira fez apenas trabalhos regenerativos e nesta quarta explorou algumas opções táticas no gramado. Como todos responderam bem, a tendência que seja mantida a mesma escalação.