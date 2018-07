Chapecoense quer reabilitação no Rio para ficar perto dos primeiros colocados

Se há duas semanas a Chapecoense era líder do Campeonato Brasileiro, hoje o time busca forças para reencontrar as vitórias e se manter na parte de cima da tabela de classificação. Nesta quinta-feira, às 21 horas, o grupo do técnico Vagner Mancini viaja até o Rio para enfrentar o Flamengo no estádio Luso-Brasileiro, pela nona rodada da competição.

Nos últimos cinco jogos, os catarinenses colecionam três derrotas e duas vitórias - contra Cruzeiro (2 a 0) e Vasco (2 a 1). Desde que caiu em casa diante do Grêmio por 6 a 3, na quinta rodada, o time vem passando por momentos de instabilidade em campo. Está com 13 pontos. No último final de semana, não foi páreo para o Botafogo e perdeu por 2 a 0 mesmo na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Com a temperatura em 8ºC na região oeste catarinense, a comissão técnica preferiu poupar os jogadores e fez um trabalho leve no gramado, com troca de passes em campo reduzido e coletivo. Vagner Mancini não deve ter nenhum desfalque, mas precisa esperar a avaliação dos médicos para definir o time titular.

Isso porque o atacante Rossi, que vinha como dúvida no início da semana, foi liberado para viajar com o grupo. Além dele, Luiz Antonio foi preservado de uma parte do trabalho desta quarta-feira, mas não deve ser problema. "A gente sabe que é um jogo difícil (...) eles estão precisando do resultado porque eles não vêm bem, apesar de ter um elenco bom", disse o volante.