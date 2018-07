Chapecoense recebe o Fluminense para manter a freguesia pelo Brasileirão

Quando atuou em casa, em 2014, no primeiro turno, venceu por 1 a 0, com gol de Camilo, que está lesionado e não joga neste domingo. No estádio do Maracanã, no Rio, surpreendeu o time tricolor com uma goleada por 4 a 1. O goleiro Danilo esteve presente nos dois jogos, mas evitou o clima de euforia.

"É uma equipe grande, muito qualificada e que vem em um bom momento. Além disso, o Fluminense joga bem fora de casa. Então, a gente precisa ficar atento a isso para se recuperar das duas derrotas. Neste campeonato o importante é somar pontos sempre", comentou o goleiro da Chapecoense.

O momento das equipes na competição atual é semelhante ao da última temporada, quando os times se enfrentaram na primeira parte do Brasileirão. Em 2014, o Fluminense deixou o G4 após a derrota na casa do adversário e a Chapecoense abriu distância para a zona de rebaixamento.

Sem dar atenção para o histórico, o técnico Vinícius Eutrópio abriu o treino tático para a imprensa no decorrer da semana, mas não confirmou a escalação da equipe. A principal novidade em relação à derrota para o Atlético Paranaense na última rodada deve ser o retorno do atacante Bruno Rangel, que se recuperou de lesão.

O treinador, no entanto, terá duas baixas por contusão: o zagueiro Rafael Lima e o meia Camilo. Vilson entra no setor defensivo. Para armar a equipe, Vinícius Eutrópio deve colocar Tiago Luís.