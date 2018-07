Chapecoense recebe o Sport para interromper série de três derrotas seguidas

A Chapecoense vem de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e encara o Sport nesta quarta-feira, às 11 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), na tentativa de interromper a sequência negativa e se reaproximar do G-6 da competição.

O time catarinense é o atual 11.º colocado com 38 pontos, a sete de distância do Atlético Paranaense, o sexto colocado. Reencontrar o caminho da vitória também é fundamental porque o clube está a apenas cinco pontos de entrar para a zona de rebaixamento.

Preocupado com a situação na tabela de classificação, o técnico Caio Junior deve mexer na formação tática abandonando o esquema com três zagueiros para a entrada de mais um jogador no meio de campo. O escolhido é o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que atuará mais avançado.

Outra novidade é o retorno do atacante Ananias, recuperado de um problema muscular. Ele entra na vaga de Tiaguinho, que se machucou. "Estou muito motivado de ter a possibilidade de voltar a iniciar um jogo depois de dois meses. O mais importante é que precisamos voltar a vencer dentro de casa", comentou Ananias.

No meio de campo, o treinador não poderá contar com o volante Gil, suspenso. Sérgio Manoel deve ser o substituto. O atacante Hyoran voltou a ser relacionado, mas devido à falta de ritmo de jogo ficará no banco de reservas.