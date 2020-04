Chapecoense reduz salários de jogadores e membros do departamento de futebol

Neste momento delicado que vive o mundo por causa da pandemia do coronavírus, a Chapecoense agiu para minimizar os efeitos da crise. Jogadores e membros do departamento de futebol aceitaram a redução salarial proposta pela diretoria.

O corte de 25% do salário registrado na carteira de trabalho vai acontecer a partir de maio. Ou seja, os vencimentos de abril serão pagos integralmente. O acerto aconteceu após uma videoconferência com os líderes do elenco, a comissão técnica e o presidente Paulo Magro.

Na semana passada, após uma reunião virtual, quase todos os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro ampliaram as férias dos jogadores por mais dez dias. A Chapecoense foi um deles e a volta do elenco está programada para o início de maio.

A Chapecoense aguarda também o retorno do Campeonato Catarinense. O desejo federação é que a bola volte a rolar a partir do dia 16 de maio, mas aguarda o aval do governo estadual.

Após escapar do rebaixamento na última rodada, a Chapecoense se classificou para as quartas de final do Catarinense e o adversário será o Avaí. O campeonato foi paralisado antes dos jogos de ida.