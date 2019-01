Chapecoense renova empréstimo do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro

A novela envolvendo Fabrício Bruno finalmente chegou ao fim nesta sexta-feira e com um final feliz para a Chapecoense. A direção de futebol acertou a renovação de empréstimo junto ao Cruzeiro do zagueiro que foi titular absoluto na reta final do Campeonato Brasileiro de 2018.

"Estou feliz em permanecer aqui, onde me sinto feliz, me sinto em casa. Agradeço a diretoria pelo empenho na negociação. A torcida pode esperar o mesmo Fabrício de sempre, com muita vontade e dedicação pela camisa da Chape", comentou o zagueiro, que vai para o seu terceiro ano no clube catarinense.

Existia a possibilidade de Fabrício Bruno ser utilizado no Cruzeiro, mas Mano Menezes acabou abrindo mão do jogador para a temporada 2019 e a diretoria aceitou prorrogar o empréstimo por mais uma temporada. Para isso, o zagueiro renovou seu contrato com o time mineiro até 2021.

A diretoria ainda continua trabalhando em busca de reforços, já que até o momento anunciou apenas as contratações do goleiro João Ricardo, do zagueiro Joilson, do polivalente Renato e do atacante Aylon.