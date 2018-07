Chapecoense repete a escalação para enfrentar o Santos No segundo jogo seguido em casa, a Chapecoense recebe neste sábado o Santos, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30 na Arena Condá, em Chapecó (SC). Depois de segurar o empate com o vice-líder São Paulo, na última quarta-feira, o time espera pontuar novamente para se manter afastado da zona de rebaixamento.