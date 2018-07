Chapecoense retorna ao Campeonato Brasileiro contra o São Paulo

Com uma rodada a mais de folga, a Chapecoense volta ao Campeonato Brasileiro neste sábado contra o São Paulo, às 18h30, no estádio do Morumbi, pela 11.ª rodada. A equipe embarcou para São Paulo já na última quinta-feira, com um titular a menos. O zagueiro André Paulino machucou o tendão de Aquiles esquerdo no treino do dia anterior e deve ser substituído por Jaílton.

"Nós temos que tomar muito cuidado com toda a equipe do São Paulo porque é uma equipe forte. E também aproveitar as chances que vamos ter", disse o zagueiro substituto.

Além de André Paulino, durante o recesso a Chapecoense também perdeu os atacantes Tiago Luís e Rychely. O zagueiro Tiago Saletti e o lateral Fabinho Gaúcho continuam sendo desfalques - ambos se recuperam de cirurgia no joelho. "A gente se preparou muito para esse momento. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar nesse jogo, mas vamos bem confiante para colocar em pratica diante do São Paulo", disse o técnico Celso Rodrigues.