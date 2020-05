Chapecoense revela resultados negativos em testes para coronavírus

A Chapecoense comunicou nesta sexta-feira que não detectou nenhum resultado positivo na nova bateria de testes para o novo coronavírus. De acordo com o clube, foram testados 152 das 224 pessoas pretendidas.

A equipe explicou que ainda haverá uma nova série de testes. "Após testes realizados na tarde desta sexta-feira (22), atletas, familiares de atletas e comissão técnica testaram negativo para covid-19", comunicou a Chapecoense.

Preparando o retorno aos treinos presenciais, o time garantiu seguir todos os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. Na espera da Federação Catarinense de Futebol para saber quando será retomado o Estadual, a Chapecoense acredita que os jogadores precisam de quatro semanas de trabalhos para conseguirem disputar, sem problemas físicos, uma partida inteira.

"O tempo ideal para retornar à competição seria de 50% do tempo em que ficamos parados, sem treino de campo. Estamos hoje com 65 dias de inatividade, então quatro semanas seria o ideal para desenvolver nos atletas a capacidade de jogarem os 90 minutos", disse o preparador físico do clube, Marcelo Rohling.

A Chapecoense, que lutou boa parte do Catarinense contra o rebaixamento, conseguiu a classificação nas últimas rodadas e enfrentará o Avaí nas quartas de final, com o primeiro jogo sendo na Arena Condá.