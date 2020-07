Chapecoense sai na frente do Avaí e Criciúma empata na volta do Catarinense

A bola voltou a rolar no Campeonato Catarinense na noite desta quarta-feira depois de quase quatro meses paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus. Pelas quartas de final, a Chapecoense saiu na frente do Avaí, enquanto Criciúma e Marcílio Dias empataram sem gols.

Na Arena Condá, a Chapecoense deu um importante passo rumo à semifinal ao ganhar do Avaí por 2 a 0. O zagueiro Luiz Otávio e o atacante Anselmo Ramon, ambos no segundo tempo, marcaram os gols.

Leia Também STJD derruba liminar e garante que só Fluminense transmita final da Taça Rio

Os dois times voltam a campo no domingo, na Ressacada. A Chapecoense pode perder por até um gol de diferença, enquanto o Avaí precisa ganhar de três ou mais de vantagem. Uma vitória do time de Florianópolis por dois de vantagem leva a decisão para os pênaltis, porque gol fora de casa não vale como critério de desempate.

No Estádio Heriberto Hülse, Criciúma e Marcílio Dias ficaram no empate sem gols. Assim, quem ganhar no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, no próximo domingo, garante a classificação. Um novo empate define a vaga nos pênaltis.

Os outros dois jogos das quartas de final acontecem nesta quinta-feira. O Joinville recebe o Brusque na sua arena, enquanto o Figueirense tem pela frente o Juventus no estádio João Marcatto.