Chapecoense se preocupa com desgaste por última viagem para encarar o Grêmio

A Chapecoense mais uma vez é vítima do mau tempo na região oeste de Santa Catarina. Na viagem de volta após a vitória por 2 a 0 em cima do Cruzeiro em Belo Horizonte, o time do técnico Vagner Mancini teve o voo para Chapecó (SC) cancelado e atrasou o planejamento para enfrentar o Grêmio pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, o jogo na Arena Condá teve que ser remarcado para esta quinta-feira, às 20 horas.

O desgaste causado pela maratona de viagem preocupa o técnico. "Nós praticamente não treinamos e estamos viajando desde segunda-feira. Isso gera um desgaste físico e emocional nos jogadores, mesmo porque ainda estamos sentindo a maratona de jogos que fizemos antes pela Copa Libertadores. Nós estamos trabalhando com nosso grupo sempre no limite", explicou Vagner Mancini.

A volta para casa foi tumultuada e cansativa. Sem teto no aeroporto de Chapecó (SC), na última segunda-feira, a delegação pernoitou em Campinas (SP). Na terça tentou seguir viagem, mas se viu obrigada a se deslocar até Passo Fundo (RS), onde o seu avião arremeteu por volta de condições climáticas. Um grande susto, percebido depois nos rostos dos jogadores que desembarcaram no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. De lá a delegação optou por seguir de ônibus até Chapecó, em uma viagem de oito horas.

A delegação chegou à cidade apenas na madrugada de quarta-feira e ganhou folga até as 15 horas. Na parte da tarde, trabalhou rapidamente com bola e Vagner Mancini pode posicionar o time que deve mandar a campo. O zagueiro Luiz Otávio, que cumpriu suspensão automática pela expulsão contra o Avaí, está à disposição. Pode entrar no lugar de Victor Ramos. No restante, o time deve seguir a mesma base que já vinha atuando, sem nenhuma novidade.