Chapecoense sofre gol no fim e empata com Libertad na sua estreia internacional

Com o resultado, a decisão fica em aberto para a partida de volta, que será disputada na próxima quinta-feira, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os brasileiros jogam por um empate sem gols ou uma vitória. Um novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis e qualquer outro empate ou vitória paraguaia classifica o Libertad.

Melhor no primeiro tempo, o time brasileiro não demorou para abrir o placar aproveitando uma saída de bola errada do adversário que Camilo concluiu batendo cruzado e vencendo o goleiro Muñoz. Logo no início da segunda etapa, no entanto, o zagueiro Igor foi expulso e a Chapecoense teve de se segurar como pôde até os minutos finais, mas sofreu o empate no último minuto em uma cobrança de escanteio que terminou com a conclusão de Lopez.

Na última quarta-feira, os outros três times brasileiros da Sul-Americana já tinham disputado as partidas de ida das oitavas de final. O Atlético Paranaense bateu o Brasília por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Sport empatou com os argentinos do Huracán por 1 a 1, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana:

Terça-feira

Deportes Tolima (Colômbia) 1 x 1 Sportivo Luqueño (Paraguai)

Quarta-feira

Atlético Paranaense (Brasil) 1 x 0 Brasília (Brasil)

Sport (Brasil) 1 x 1 Huracán (Argentina)

River Plate (Argentina) 2 x 0 LDU (Equador)

Emelec (Equador) 2 x 1 Independiente Santa Fé (Colômbia)

Independiente (Argentina) 1 x 0 Olimpia (Paraguai)

Quinta-feira

Libertad (Paraguai) 1 x 1 Chapecoense (Brasil)

Lanús (Argentina) 0 x 0 Defensor (Uruguai)