Chapecoense surpreende e bate São Paulo no Morumbi

O torcedor do São Paulo que ficou empolgado com a boa atuação contra o Bahia, quarta-feira passada, e acreditou em uma bela e tranquila vitória ontem, diante da Chapecoense , no Morumbi, levou um balde de água fria e teve que encarar a dura realidade. O time de Chapecó, mesmo jogando na retranca, surpreendeu e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 11.ª do Campeonato Brasileiro