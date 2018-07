Chapecoense surpreende e goleia Flu no Maracanã

Num jogo histórico para a Chapecoense, o time catarinense goleou o Fluminense por 4 a 1 na noite desta quinta-feira, no Maracanã, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado tem várias implicações na tabela. Desastroso para as pretensões do Flu de chegar entre os primeiros para conquistar vaga na Libertadores e também para Bahia e Botafogo, agora mais próximos ainda da queda. E também atinge o Palmeiras, que soma os mesmos 39 pontos alcançados pela Chapecoense e se vê ameaçado pelo descenso.

Todos os gols surgiram no segundo tempo. O visitante se valeu de uma aplicação tática fora de série. Ganhou por exercer marcação forte, neutralizar as ações do Flu com eficiência e por causa de contra-ataques muito bem organizados.

Antes do primeiro gol, um erro flagrante de arbitragem prejudicou o Fluminense. O goleiro Danilo derrubou Rafael Sóbis na área, após uma jogada rápida de Conca. Pênalti claro que Elmo Alves Cunha não marcou.

Conca era o melhor do time e criava algumas boas situações. Mas a Chapecoense mostrava que o time não veio ao Rio para atuar na retranca e segurar o empate. Saía rápido nos contra-ataques e explorava bem a velocidade de Fabiano e Tiago Luís pela direita.

O 0 a 0 do primeiro tempo sinalizava uma etapa final mais aberta, com os dois times em busca do gol. E a Chapecoense calou a torcida tricolor logo de início. Tiago Silva fez boa jogada pela esquerda, a zaga do Flu se atrapalhou e Bruno Silva marcou. Quando se esperava uma reação do mandante, a Chapecoense ampliou, num lance rápido pela direita em que Leandro cruzou e Camilo completou.

Depois, em mais dois contra-ataques, Leandro fez 3 a 0 e Bruno Silva, em novo passe de Tiago Luís, superou Diego Cavalieri mais uma vez. No final, Carlinhos cruzou e o zagueiro Rafael Lima fez gol contra. A torcida do Flu vaiou o gol da sua equipe e depois voltou a protestar na saída dos atletas de campo.

FLUMINENSE 1 x 4 CHAPECOENSE

GOLS - Bruno Silva, aos 2 e 39, Camilo, aos 20, Leandro, aos 25, e Rafael Lima (contra) aos 40 minutos do segundo tempo.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jean, Guilherme Mattis, Marlon e Chiquinho (Carlinhos); Valencia, Cícero (Walter), Edson e Conca; Rafael Sóbis (Kenedy) e Fred. Técnico - Cristóvão Borges.

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano, Rafael Lima, Douglas Grolli e Rodrigo Biro (Ednei); Wanderson, Bruno Silva, Diones e Camilo (Abuda); Tiago Luís (Neném) e Leandro. Técnico - Celso Rodrigues.

ÁRBITRO - Elmo Alves Cunha (GO).

CARTÃO AMARELO - Douglas Grolli, Carlinhos, Valencia e Guilherme Mattis.

LOCAL - MARACANÃ.